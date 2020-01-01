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Мы работаем в выходные и праздничные дни
Ремонтно-механический завод
Работаем с 1999 года
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РЕМОНТ КПП КИРОВЕЦ и ХТЗ
В наличии коробки на обмен
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ или 2.500 м/ч
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Ремонт и обмен КПП Кировец и ХТЗ
Т-150К
Т-150
К-744
К-703
К-702
К-701
К-700
Доставляем своим транспортом
Работаем в выходные и праздничные дни
+7 958 100 01 85
Мастера компании «Сила Механики» выполняют ремонт КПП Кировец и КПП ХТЗ. Быстро и качественно устраняем поломки любой сложности. Выполняем текущий, срочный и капитальный ремонт. Специализируемся на ремонте коробок передач с 1999 года.
Полный капитальный ремонт коробки передач.
Производится замена деталей - от подшипников до механизма переключения передач.
Доставим готовый обменный агрегат
до Вашего адреса
Работаем со всеми регионами РФ
В ТЕЧЕНИЕ СУТОК
Наши клиенты получают следующие преимущества:
Для замены не принимаются коробки с треснутым корпусом и другими серьезными повреждениями. В таком случае мы можем предложить вам альтернативные способы ремонта. Свяжитесь с нашим специалистом, чтобы узнать стоимость и возможные варианты ремонта в вашей ситуации. Мы предложим для вас наиболее удобный и выгодный вариант.
Порядок работы зависит от характера неисправности. В некоторых случаях коробка передач подлежит восстановлению, в других — выгоднее заменить ее.
Предоставляем гарантию 12 месяцев или 2500 м/ч
Средний срок доставки КПП для замены — 4-6 дней
Работаем с КПП (коробками переключения передач) Кировец от К-700 до К-744, ХТЗ 17221 и ХТЗ Т-150К
Бесплатно доставим коробку передач до места, где находится ваш трактор
Предоставляем исправную коробку для замены
Средний срок ремонта составляет 5-12 дней с учетом того, что наши водители заберут у вас неисправный агрегат и вернут после ремонта
Качественный ремонт в сжатые сроки
ПОДРОБНЕЕ
РЕМОНТ КПП ХТЗ Т-150к
Для трактора ХТЗ Т-150к и модификаций.
Ремонт. Обмен.
ПОДРОБНЕЕ
КПП КИРОВЕЦ К-702 К-703 К-744
Для трактора Кировец К-702, К-703, К-744 и их модификаций.
Ремонт. Обмен.
ПОДРОБНЕЕ
РЕМОНТ КПП КИРОВЕЦ К-700 К-701
Для трактора Кировец К-700, К-700А, К-701 и их модификаций.
Ремонт. Обмен.
За последние два года, стоимость ремонта КПП для тракторов существенно выросла, и растет дальше на фоне событий в мире
Как сэкономить на ремонте
Все это отражается на конечной цене ремонта агрегатов. Так как мы не можем работать в минус, когда расходы выросли больше чем на 50%.

При этом, цены продолжают расти.
На цену повлияли:

- Удорожание металла и материалов
Стоимость стали подорожала в 2 раза с 2022 года.

- Удорожание запчастей
Вслед за ростом цен на материалы, заводы поднимают стоимость и на запчасти.

- Рост стоимости доставки
Если пару лет назад доставка обходилась по 11 рублей за 1 км, то сейчас она обходится уже от 17 рублей.

- При этом еще и растет инфляция в стране.
Поэтому, чтобы сэкономить на ремонте, вы можете зафиксировать текущую цену сейчас. Даже если планируете ремонт через несколько месяцев.
Позвоните нам сейчас, чтобы не переплачивать за ремонт потом
+7 958 100 01 85
ПОЧЕМУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ
АГРЕГАТ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК?
ЗАПРОСИТЬ НАЛИЧИЕ НУЖНОГО АГРЕГАТА
У нас в наличии имеется большой запас готовых к эксплуатации коробок передач.

Это восстановленные коробки передач с проведенной обкаткой, с проведенными гидравлическими испытаниями.
Даем гарантию 12 месяцев или 2.500 моточасов
- как для новых агрегатов с завода!
ОТПРАВЛЯЕМ ГОТОВЫЕ КОРОБКИ С ДОКУМЕНТАМИ
Звоните
+7 958 100 01 85
Привезем до места по указанному адресу
ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СНГ
Предоставляем транспорт для доставки Вашей КПП в обмен или для капремонта.

Осуществляем доставку
  • автотранспортом (чаще всего)
  • контейнерами по ЖД (по запросу)
Звоните
+7 958 100 01 85


КОНТАКТЫ
НАМ ДОВЕРЯЮТ РЕМОНТ ТЕХНИКИ
КРУПНЕЙШИЕ БРЕНДЫ

Дорожная техника
Техника лесозаготовок
Техника сельских хозяйств
Техника нефтяных компаний
НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПО ДОГОВОРУ
При отгрузке КПП (ГТР) предоставляется гарантийный талон сроком до одного года.

А также полный комплект документации:
  • акт выполненных работ
  • товарные накладные
  • транспортные накладные
  • счет
Наши агрегаты работают по всей России от Брянска до Хабаровска, от Коми и Ямала до Краснодара, а так же в странах СНГ
ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК ПО РЕМОНТУ
Мы используем только заводские оригинальные комплектующие, а также уплотнения собственного производства.
ИЛИ ЗВОНИТЕ: +7 958 100 01 85
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Работаем в выходные и праздничные дни
+7 958 100 01 85
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДА "ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕЛО" В РЕГИОНАХ

г. Тюмень

Палкин Алексей Викторович


г. Москва

Ковалев Владислав Алексеевич


г. Самара

Королев Павел Михайлович

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