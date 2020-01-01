РЕМОНТ КПП КИРОВЕЦ и ХТЗ

За последние два года, стоимость ремонта КПП для тракторов существенно выросла, и растет дальше на фоне событий в мире

Все это отражается на конечной цене ремонта агрегатов. Так как мы не можем работать в минус, когда расходы выросли больше чем на 50%. При этом, цены продолжают расти.

На цену повлияли:



- Удорожание металла и материалов

Стоимость стали подорожала в 2 раза с 2022 года.



- Удорожание запчастей

Вслед за ростом цен на материалы, заводы поднимают стоимость и на запчасти.



- Рост стоимости доставки

Если пару лет назад доставка обходилась по 11 рублей за 1 км, то сейчас она обходится уже от 17 рублей.



- При этом еще и растет инфляция в стране.