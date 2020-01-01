РЕМОНТ КПП КИРОВЕЦ и ХТЗ

Наши клиенты получают следующие преимущества:
Для замены не принимаются коробки с треснутым корпусом и другими серьезными повреждениями. В таком случае мы можем предложить вам альтернативные способы ремонта. Свяжитесь с нашим специалистом, чтобы узнать стоимость и возможные варианты ремонта в вашей ситуации. Мы предложим для вас наиболее удобный и выгодный вариант.
Порядок работы зависит от характера неисправности. В некоторых случаях коробка передач подлежит восстановлению, в других — выгоднее заменить ее.
Предоставляем гарантию 12 месяцев или 2500 м/ч
Средний срок доставки КПП для замены — 4-6 дней
Работаем с КПП (коробками переключения передач) Кировец от К-700 до К-744, ХТЗ 17221 и ХТЗ Т-150К
Бесплатно доставим коробку передач до места, где находится ваш трактор
Предоставляем исправную коробку для замены
Средний срок ремонта составляет 5-12 дней с учетом того, что наши водители заберут у вас неисправный агрегат и вернут после ремонта
Качественный ремонт в сжатые сроки